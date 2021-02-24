Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Свердловской области прошли вакцинацию от COVID-19 уже 35 тыс. человек, заявил главный санитарный врач по регионе Дмитрий Козловских на брифинге.

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Данное количество жителей привилось обоими компонентами вакцины, которую ставят в два этапа.

Для сравнения, ранее в мэрии Екатеринбурга сообщили, что в городе прошли два этапа вакцинации уже более 15 тыс. человек. Первый компонент вакцины поставили свыше 53 тыс. горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге анонсировали открытие пунктов вакцинации от COVID-19 ещё в двух городских ТЦ.

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