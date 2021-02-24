Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В честь Дня защитника Отечества ЛДПР в Петербурге организовала масштабное поздравление жителей. Мероприятие проходило 22 и 23 февраля при поддержке депутата Госдумы, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина.

На улицах Северной столицы одновременно появились восемь партийных автобусов. В каждом — фирменные партийные подарки для всех причастных к празднику. Раздачу подарков партийцы провели во всех районах города.

Найти партийный автобус и активистов ЛДПР можно было у станций метро и на популярных площадках: площадях, около парков и скверов.

Борис Пайкин также обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

«Выражаю благодарность тем, кто охраняет безопасность и покой России сегодня, и конечно же нашим ветеранам, чей подвиг стал лучшим доказательством неподдельной любви к Родине, отваги и мужества. Примите мои самые сердечные поздравления. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира!», — говорится в поздравлении депутата.