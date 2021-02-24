Москва, 24 февраля 2021, 15:03 — REGNUM Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
«Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остаётся главное: суверенитет России. Её национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять своё будущее. И эти ценности, основа нашего развития, должны быть надежно защищены», — заявил Путин.