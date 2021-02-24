Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Порядка 9,5 тыс. жалоб от жителей Ростовской области принял Центр управления регионом. Итоги за три месяца работы представлены на странице донского ЦУР в социальных сетях.

«Более 9400 обращений было зафиксировано Ростовским ЦУР за три месяца работы на Дону. <…> В числе наиболее популярных тем — здравоохранение, автомобильные дороги, горячее питание для школьников младших классов и многоквартирные дома», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ЦУР на Дону был создан в ноябре 2020 года. В течение 2021−2022 годов в Ростовской области запустят сеть муниципальных филиалов ЦУР для более оперативной реакции на жалобы от населения.

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