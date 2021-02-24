Москва, , 15:01 — REGNUM В России террористических угроз и вызовов не становится меньше. Так, только в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Об этом сегодня, 24 февраля, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, это на четверть больше, чем годом раньше.

«Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижаются», — подчеркнул российский лидер, поручив ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов и зарубежных спецслужб.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, в 2020 году российские правоохранители зафиксировали почти на 30% больше преступлений террористической направленности по сравнению с 2019 годом. Всего с января по конец декабря прошлого года в стране зафиксированы более 2,3 тыс. преступлений такого характера. Преступлений экстремистской направленности зафиксировано 833. Прирост в этом случае составил 42,4%.

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