Москва, , 15:01 — REGNUM Говорить о том, что рост цен на жильё в России полностью прекратился, неправильно, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«По данным исследований, за первые месяцы наступившего 2021 года в самых крупных городах России первичная недвижимость почти не выросла в цене. Средние показатели роста составили около 0,6−1,5% за январь и февраль.

Конечно, по сравнению с резким, ошеломляющим скачком цен на новостройки во второй половине 2020 года, составившем примерно 16−19%, такие показатели начала года можно считать несущественными.

В долгосрочной перспективе, недвижимость, как и любой ликвидной товар, со временем обычно дорожает. Как правило, это происходит более равномерно и не такими скачками, как это было в 2020 году.

Такой рост прошлого года был обоснован многими причинами: отложенным спросом ввиду карантинных ограничений, а затем льготной ипотекой, вызвавшей огромный резонанс.

После резкого удорожания цены на новостройки практически достигли своего предела на настоящий момент и восприятия их покупателями. Логично, что сейчас произошло замедление роста.

Это связано также и с закономерным сезонным затишьем в период новогодних каникул, как обычно и бывает. Многие покупатели успели реализовать свои планы и совершить выгодные покупки до конца года.

Дальнейшее повышение и высокие цены за гранью адекватности и покупательской способности не интересны ни обычному покупателю, ни инвесторам.

Увеличение цен стремительнее обычного со временем выравнивает спрос, снижая его, который в свою очередь приводит к замедлению роста цен на продукт — строящуюся жилую недвижимость.

Полное прекращение роста цен на строящиеся объекты не реально. Хотя бы из-за того, что происходит инфляция, увеличение курсов валют, удорожание материалов и стоимости работ.

Очевидно, что при общем выравнивании ситуации на рынке первичной недвижимости массового сегмента среднее годовое удорожание может составить примерно 6−9%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост стоимости первичного жилья в крупнейших городах России сменился периодом стагнации. За февраль благодаря снижению активности покупателей средняя цена на новостройки выросла всего на 0,6%.

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