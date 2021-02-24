Москва, , 15:00 — REGNUM Россия до сих пор сталкивается с политикой сдерживания, заявил 24 февраля президент страны Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России», — сказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет не о естественной конкуренции, а «именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, спровоцировать внутреннюю нестабильность».

«Россию хотят ослабить и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства на заседании коллегии ФСБ заявил, что вопросы государственной безопасности остаются приоритетными для руководства России.

По его словам, уровень глобальных вызовов, в том числе связанных с терроризмом, трансграничной преступностью и киберпреступностью, не снижается.