Москва, , 15:00 — REGNUM Против России ведётся активная информационная кампания, доходящая до создания анекдотических теорий заговора. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

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«Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Поставить, например, под сомнение наши достижения в медицине, в борьбе с коронавирусом», — заявил Путин.

При этом многие партнёры России доброжелательно относятся к результатам России в этой сфере, отметил он.

«Готовы сотрудничать и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой. Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринимается — благодарю за информацию, которую вы передаёте политическому руководству страны — по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому давно привыкли и готовы», — подчеркнул президент.