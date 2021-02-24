Прага, , 15:14 — REGNUM Чрезвычайно серьёзная эпидемическая ситуация сложилась в Чехии, стране грозит тотальная катастрофа. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил 24 февраля по итогам заседания правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Он подчеркнул, что столь тяжёлой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в стране ещё не было. Число больных с COVID-19, которые лежат в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ, «драматически растёт».

«Необходимо предотвратить тотальную катастрофу», — заявил Бабиш и рассказал о запланированном до конца дня совещании с врачами, профсоюзами и оппозицией.

Заседание правительства состоится вечером. Возобновление занятий в школах пока невозможно, отметил он.

В Чехии за минувшие сутки зафиксировали около 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, власти потребовали от граждан носить в людных местах респираторы, наномаски или сразу две медицинские маски.

Читайте также: Власти Чехии обязали жителей страны носить по две хирургические маски сразу