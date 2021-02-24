Москва, 24 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») объяснила, кого будут наказывать за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Яровая Ирина

Наказывать предполагают за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять, осквернять память ушедших, сказала парламентарий в эфире Первого канала.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, штраф — до 5 млн рублей.

Поправки предполагают отнесение к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также введение уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который Госдума приняла в первом чтении 10 февраля.