Кострома, 24 февраля 2021, 15:36 — REGNUM Бывший председатель Костромского регионального отделения партии «За правду» Николай Лебедев вошёл в Центральный совет объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Лебедев рассказал, что будет добиваться отстранения Александра Плюснина — председателя Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия» от руководства региональным отделением новой партии.
Отметим, что в составе «Справедливой России» в Костромской области 1000 членов, в то время как партия «За правду» располагает лишь 12 членами. У «Патриотов России» в Костроме один союзник — бывший руководитель регионального комитета, предприниматель Вячеслав Новоселов.
Справка: «Справедливая Россия» официально объединилась с двумя партиями — «Патриоты России» и «За правду» на съезде в Москве 22 февраля. Председателем объединенной партии стал лидер «эсеров» Сергей Миронов, а сопредседателями — главы присоединенных партий: Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду»).
Читайте ранее в этом сюжете: Самопиарщики нам не нужны — костромские эсеры высказались о слиянии партий