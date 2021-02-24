Кострома, 24 февраля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Бывший председатель Костромского регионального отделения партии «За правду» Николай Лебедев вошёл в Центральный совет объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Лебедев рассказал, что будет добиваться отстранения Александра Плюснина — председателя Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия» от руководства региональным отделением новой партии.

«Я вошёл в Центральный совет новой объединённой партии, и хочу заявить, что буду добиваться снятия Александра Плюснина с должности. С ним ни в каком виде работать я не буду. Я не хочу, чтобы люди считали меня «могильщиком», как и этого человека. Развалив региональное отделение «Справедливой России», он возьмётся и за новую партию. Я проанализировал деятельность партии и пришёл к выводу, что за годы его руководства «Справедливая Россия» потеряла политический вес в регионе, из неё ушли яркие люди. Все эти годы партия летела ко всем чертям. Я не хочу повторения ситуации», — высказал своё мнение Николай Лебедев.

Отметим, что в составе «Справедливой России» в Костромской области 1000 членов, в то время как партия «За правду» располагает лишь 12 членами. У «Патриотов России» в Костроме один союзник — бывший руководитель регионального комитета, предприниматель Вячеслав Новоселов.