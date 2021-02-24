Москва, , 15:04 — REGNUM Вызовов, связанных с терроризмом и киберпреступностью, не становится меньше. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Он сообщил, что в 2020 году в России предотвратили 72 преступления террористической направленности, тогда как в 2019 году их было 57. Это означает, пояснил Путин, что в большинстве случаев преступные замыслы удаётся раскрыть на стадии подготовки.

Терроризм — самая острая и опасная угроза, подчеркнул российский лидер. Уровень этой угрозы не снижается.

«Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается», — сказал Владимир Путин и поручил ведомству сосредоточиться на выявлении контактов террористов и зарубежных спецслужб.

Новые подходы нужны для обеспечения кибербезопасности, так как атак на важные российские ресурсы за год стало втрое больше, добавил президент.

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