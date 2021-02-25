Дамаск, , 05:09 — REGNUM Санкции, которые Запад вводит против Сирии, на правительство этой страны не влияют, но по гражданскому населению бьют, заявило мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Жанбар, рассказывает австрийское издание Kath.net.

СМИ Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом проблемы местного населения весьма значительны. Среди них — нехватка продовольствия, электричества, газа, мазута, нельзя брать ссуды для финансирования крупных покупок. Поэтому единственный реальный итоге санкций — еще большие страдания людей, убежден архиепископ.

Его слова подтверждаются трагическими свидетельствами монахини Марии Люсии Феррейры, живущей возле границы с Ливаном. Она рассказывает, что положение плохо ‑ и становится еще хуже, люди буквально умирают от голода; многие дома остаются без отопления, без электричества. Жанбар призывает западные правительства не давить экономически на власти Сирии, а вступить в переговоры сБашаром Асадом.

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