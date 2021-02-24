Минск, , 15:37 — REGNUM Белорусские фармпредприятия с марта будут выпускать по 500 тыс. доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V» ежемесячно. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич, сообщает 24 февраля пресс-служба минздрава в телеграм-канале.

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«В марте мы планируем получить розлив «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий — планируем выпускать по 500 тысяч доз в месяц», — отметил Пиневич.

В Белоруссии привиты от коронавируса уже около 25 тыс. человек. Первыми вакцинацию прошли медики. В регионы поступает ещё 40 тыс. вакцин, кроме того, Минск получил 100 тыс. доз китайской вакцины, которой хватит на 50 тыс. человек. Ещё 100 тыс. доз поступят в марте.

Все желающие, как ожидается, получат прививку, сказал Пиневич.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия передала Белоруссии технологии по производству своих вакцин от коронавируса, их выпуск в соседнем государстве наладят в марте.