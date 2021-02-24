Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Власти Ленинградской области решили, как помогут владельцам квартир дома во Всеволожске, где в ноябре 2020 года из-за разгерметизация баллона на балконе произошел взрыв. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ЧП произошло вечером 29 ноября на балконе одной из квартир 12 этажного жилого дома в Южном микрорайоне Всеволожска. В результате инцидента никто не пострадал, однако всех жильцов с 12 и до половины 10 этаже попросили покинуть свои квартиры на время проведения необходимых работ. Возбуждено уголовное дело, причины ЧП устанавливаются. Все это время в доме введен режим ЧС.

Сегодня 24 февраля Александр Дрозденко провел совещание по определению размера компенсаций владельцам поврежденных квартир. В результате было принято, что квартиры будут переданы владельцам с замкнутым «теплым» контуром, включая оконные блоки.

«Компенсация на чистовую отделку будет определена по нормативам Минстроя РФ на метр квадратный, исходя из фактических повреждений в помещениях», — уточнили в обладминистрации.

Кроме того, частичная денежная компенсация потери имущества из средств областного и районного бюджетов.

Отметим, в настоящий момент ремонт конструктива завершен.