Ватикан, 25 февраля, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Предстоящий визит папы Римского Франциска в Ирак обсуждается в мировой католической прессе — и если одни ставят под вопрос его своевременность, то другие подчеркивают: целью визита понтифика решение всех проблем не является.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Ватикана

Так, пишет американское издание National CatholicRegister, папа Франциск откроет новые горизонты в Ираке — и, по словам сирийского католического патриарха Игнатия Иосифа III Юнана, обрадует и обнадежит весь народ Ирака после многих лет межконфессиональных раздоров. Но он же полагает, что сирийские католики предпочли бы, чтобы этот визит состоялся позже, что позволило бы вовлечь больше христиан — угнетенных и находящихся на грани отчаяния в течение многих лет в Ираке. Сейчас же и пандемия, и риски для безопасности из-за террористов ограничивают визит папы преимущественно встречами с правительственными чиновниками и некоторыми религиозными лидерами. А посему существует вероятность придания этому событию политического окраса в ущерб конкретным действиям в защиту преследуемых. На таком фоне среди верующих есть мнение, что Ватикан «глух» к особенностям ситуации в стране.

Однако решение всех проблем христианских общин Ирака не является целью поездки понтифика, считает халдейский католический патриарх-кардинал Луис Рафаэль Сако. Ведь не от папы зависит, смогут ли вернуться в страну уехавшие из нее христиане (или вернут ли людям отнятое имущество), — а от властей страны.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Католические епископы США распустили группу по «борьбе» с Байденом».