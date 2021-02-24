Москва, , 15:18 — REGNUM Дегуманизация образа граждан России является частью информационной борьбы Запада против РФ. Об этом 24 февраля заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наших соотечественников рассматривают в качестве мишени для расчеловечивания России», — сказал Пантелеев.

Для борьбы с этим явлением эксперт призвал создать специальный орган, который бы проводил мониторинг подобных случаев, а также оказывал поддержку гражданам России и соотечественникам, проживающим на территории иностранных государств.

«Вопрос координации крайне важный. Мы понимаем, что вопрос координации и государственных структур, экспертного, правозащитного и журналистского сообщества крайне важен», — отметил Пантелеев.

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