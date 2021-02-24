Красноярск, , 14:31 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил подготовить изменения в указ для перехода к следующему этапу снятия «коронавирусных» ограничений в регионе.

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Как сообщается 24 февраля в инстаграме Усса, послабления ожидаются, в том числе, для сферы общепита. После мартовских праздников кафе и рестораны смогут начать работать в привычном режиме.

Также изменения позволят «большему количеству людей одновременно посещать спортзалы и присутствовать на спортивных мероприятиях».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля в Красноярском крае выявлено 61 915 носителей коронавируса. Выздоровели 57 175 человек, скончались 2743 пациента с SARS-CoV-2.

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