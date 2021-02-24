Москва, , 14:30 — REGNUM Сборная России по футболу проведёт сбор в Сочи перед отборочными матчами с командами Мальты, Словении и Словакии. Об этом 24 февраля сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Тренерским штабом сборной было принято решение провести пятидневный сбор в Сочи», — цитирует Черчесова ТАСС.

Это связано с тем, что 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт на несколько дней раньше, чем предполагалось.

По словам Черчесова, к 18 марта соберётся около половины состава сборной. Остальные приедут после завершения матчей тура РПЛ. Футболисты, играющие в зарубежных клубах, присоединятся позднее.

Напомним, сборная России сыграет против сборных Мальты (24 марта, на выезде), Словении (27 марта, дома — Сочи) и Словакии (30 марта, на выезде).

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