В Ленобласти предвыборная программа губернатора стала законом
Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области 24 февраля сразу во втором и третьем чтениях приняло законопроект «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области». Документ под рабочим названием «47 гарантий для 47 региона» был разработан по инициативе губернатора Александра Дрозденко, с ним он шел на выборы главы региона в 2020 году, на которых безоговорочно победил.
Как отмечают в областном парламенте, в этом законе обозначены новые стандарты комфортного проживания людей по приоритетным направлениям, а также установлены гарантии и цели по их обеспечению.
Например, в законе прописана гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и числа жителей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2030 года будет построено как минимум восемь поликлиник, проведена диспансеризация не менее 70% граждан, льготники будут обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями.
А, к примеру, в сфере экономики устанавливаются стандарты государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предприятиям агропромышленного комплекса, фермерам в целях развития отдаленных районов Ленинградской области.
«Законопроект о дополнительных социальных гарантиях станет основным, плановым документом, по которому будем дальше работать», — отметил зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
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