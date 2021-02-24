Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области 24 февраля сразу во втором и третьем чтениях приняло законопроект «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области». Документ под рабочим названием «47 гарантий для 47 региона» был разработан по инициативе губернатора Александра Дрозденко, с ним он шел на выборы главы региона в 2020 году, на которых безоговорочно победил.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

Как отмечают в областном парламенте, в этом законе обозначены новые стандарты комфортного проживания людей по приоритетным направлениям, а также установлены гарантии и цели по их обеспечению.

Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области «На перспективу до 2025 года с конкретными сроками исполнения прописаны различные виды социальной помощи, других затрат бюджета, которые направлены на решение существующих проблем. Документ очень большой, в нем собраны обязательства органов власти по всем направлениям деятельности — медицина, образование, социальная помощь, транспорт, дороги… Была проделана серьезная работа, проведены исследования, опросы жителей. Всё это сделано для того, чтобы принятые стандарты проживания людей выполнялись и были одинаковы для всех. Кроме того, это закон, невыполнение которого предусматривает возможность обратиться в суд. Многое, конечно, зависит от возможностей бюджета, но последние годы доходы региона растут, даже несмотря на непростую обстановку, инвестиционная политика также приносит результаты. Думаю, что этот нужный, программный документ будет впоследствии оценен и жителями, и представителями власти».

Например, в законе прописана гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и числа жителей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2030 года будет построено как минимум восемь поликлиник, проведена диспансеризация не менее 70% граждан, льготники будут обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями.

А, к примеру, в сфере экономики устанавливаются стандарты государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предприятиям агропромышленного комплекса, фермерам в целях развития отдаленных районов Ленинградской области.

«Законопроект о дополнительных социальных гарантиях станет основным, плановым документом, по которому будем дальше работать», — отметил зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

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