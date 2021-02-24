Нью-Дели, , 14:32 — REGNUM Комитет экспертов индийского регулятора по лекарственным средствам проведет рассмотрение заявки фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories на получение экстренного разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 24 февраля сообщает телеканал NDTV.

Также уточняется, что компания Dr Reddy's Laboratories обратилась с заявкой на использование на индийской территории российского препарата от COVID-19 19 февраля.

Кроме того, отмечается, что эффективность вакцины «Спутник V» выше по сравнению с производимым в Индии на данный момент препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в России ввели в гражданский оборот свыше 43 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона», которую создали в новосибирском научном центре «Вектор».