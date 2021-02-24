Москва, , 14:29 — REGNUM Снижение ставок по банковским вкладам в РФ вполне устойчивая тенденция последних лет. Причем регулирование этого процесса давно уже находится вне поля действия рыночного механизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Даже массированный отток средств физических лиц из банков в 2020 году не побудил кредитные учреждения изменить свой подход к политике формирование ставок по депозитам. Этому в немалой степени способствовала мягкая денежно-кредитная политика Банка России.

Невысокая ключевая ставка, повышая доступность кредитных ресурсов для бизнеса, своей оборотной стороной имела низкие ставки по вкладам. По крайне мере, это всегда служило оправданием со стороны банковского сообщества.

Конечно, нельзя отрицать влияние ставки Банка России на формирование процентных ставок по вкладам. Однако, пожалуй, главная причина низкой доходности традиционного депозита определяется желанием кредитных учреждений удержать уровень банковской маржи на сложившемся уровне. По сути, банки не хотят делиться прибылью с вкладчиками.

В 2020 году более 65% кредитных учреждений показали чистую маржинальную доходность на уровне 5%, в то время, как около 20% — чуть выше 3%.

После сворачивания регуляторных послаблений со стороны Банка России, доначисления резервов и неизбежного роста невозвратов в кредитных портфелях банков, как следствия коронавирусного кризиса, чистая маржинальность сектора может упасть ниже 4%.

Данный уровень традиционно рассматривается нашими кредитными учреждениями в качестве критического. Поддержание же невысоких процентных ставок рассматривается банковским сообществом как доступный способ снижения финансовых потерь.

Российские банки не привыкли и не умеют работать на низкой процентной марже, подобно их зарубежным коллегам. Удерживать же уровень ставок (который даже не перекрывает уровень инфляции) по вкладам и кредитным учреждениям помогает сформировавшаяся жесткая банковская структура.

Снижение количества кредитных учреждений существенно ограничило конкуренцию в этом сегменте экономики, где погоду делают крупные банки, пользующиеся поддержкой государства и не испытывающие недостатка в ликвидности.

Однако в контексте перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политики следует ожидать повышения ключевой ставки, что создаст потенциальную возможность к изменению в сторону роста и процентов по вкладам.

Играя на опережение, ряд кредитных учреждений вполне могут уже сейчас перейти к повышению доходности длинных депозитов, чтобы избежать необходимости более существенного повышения процентов по мере того, как Центробанк будет изменять свою ставку.

Рост же ключевой ставки Банка России выглядит неизбежным, параллельно сдвинутся в сторону роста и проценты по вкладам, но повышение не будет существенным.

Если к осени ключевая ставка составит 4,75%, а к концу года приблизится к 5%, рост процентов по вкладам крупнейших банков вряд ли превысит 0,5% по большей части предложения, и не более чем на 1% на длинные депозиты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ставки по вкладам в банках РФ, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной 2021 года.

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