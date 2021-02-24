Москва, , 14:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

«Когда вводили Всероссийские проверочные работы, реформаторы уверяли, что это аналог годовых контрольных, которые всегда были в наших школах. Но осенью ВПР уже проводились, выходит это уже повторная «годовая»!? И что это за проверочная работа, для которой выпускают сотни наименований учебной литературы и пособий. Стоят эти брошюрки немало, а тиражи огромные. Это же настоящая золотая жила для узкого круга коммерсантов!» — возмущен Миронов.

Он обратил внимание на то, что часть таких пособий выпускается при участии Федерального института оценки качества образования.

«Это бюджетная структура того самого Рособрнадзора. Налицо признаки конфликта интересов, жертвами которого становятся учителя, школьники и их семьи», — указал депутат.

Согласно приказу Рособрнадзора с 15 марта по 21 мая Всероссийские проверочные работы в штатном режиме напишут ученики 4−8 классов. Учащиеся 10 и 11 классов будут выполнять работы с 1 по 25 марта в режиме апробации.

Парламентарию непонятно, зачем в столь сложный учебный год снова взваливать изрядную нагрузку на учеников и учителей.

«Прибавьте сюда дополнительную отчетность для школ, которая, несмотря на уверения Минпросвещения в обратном, продолжает расти как снежный ком. Это мероприятие необходимо отменить», — уверен Миронов.

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