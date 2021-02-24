Париж, , 14:31 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил свой первый полностью электрический фургон e-Berlingo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данная новинка стала первой из серии электрофургонов концерна PSA, продажи которых стартуют в нынешнем году.

Модель построена на «тележке» EMP2. Эта платформа позволила установить в e-Berlingo единственный 134-сильный электродвигатель и аккумулятор ёмкостью 50 кВт-ч. Запас хода электрокара составляет 275 км, а его максимальная скорость равна 130 км/ч.

Машина поддерживает быструю зарядку. До 80% станция на 100 кВт заряжает авто за полчаса. От бытовой розетки Citroen e-Berlingo заряжается до 100% за 7,5 часов.

Что же касается экстерьера и интерьера, то они выполнены в традиционном стиле моделей марки с двигателями внутреннего сгорания.

Для покупателей будут доступны две версии фургона. Самая большая версия имеет вместимость в 4,4 кубических метра.

На российском авторынке новый электрофургон будет представлен до конца нынешнего года.

Ранее в компании Citroen заявили, что фургон Berlingo второго поколения будет представлен в РФ в марте нынешнего года.

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