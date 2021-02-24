Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии введено наблюдение в отношении ООО «Агрохолдинг «Юрма». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением в суд о признании общества банкротом вышел Сбербанк России, иск зарегистрирован 13 января 2021 года. Указанная банком на тот момент сумма требований составляла 1 695 537 704 рублей 49 копеек. Ответчиком является агрохолдинг «Юрма», расположенный в деревне Лапсары Чебоксарского района.

Суд вынес определение 19 февраля, признав заявление обоснованным и введя в отношении «Юрмы» процедуру банкротства — наблюдение. Также решением суда в третью очередь реестра требований кредиторов включено требование Сбербанка в размере 2 289 474 091 рублей 89 копеек, в том числе 1 933 108 759 рублей 72 копейки — основного долга, 356 365 332 рубля 17 копеек неустойки.

«Требование в части неустойки в сумме 356 365 332 руб. 17 коп. учитывается отдельно в реестре требований кредиторов и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов», — отмечается в документе.

Судебное заседание назначено на 21 июня.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агрохолдинг «Юрма» зарегистрировано в 2003 году, уставной капитал составляет 786 866 033 рубля 81 копейку. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом ОАО «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике. В настоящее время продолжается конкурсное производство, имущество предприятия не раз выставлялось на торги.

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