Москва, , 14:27 — REGNUM Увеличение госдолга России в 2020 году выглядит очень серьёзно, и правительству пора задуматься о диверсификации экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году государственный долг России за 2020 год вырос на 39,9% (5,4 трлн рублей), составив 18,986 трлн рублей.

«Он почти достиг пятой части ВВП. Росту госдолга способствовал комплекс факторов: заметное снижение цен на нефть в предыдущие годы, пандемические проблемы. Правительство, стремясь заместить выпадающие доходы, прибегло к наращиванию долга. Показатель российского госдолга очень динамичный: в 2000-е годы во время быстрого роста цен на нефть мы резко снизили госдолг, отказались от внешних займов вообще. В периоды падения нефтяных котировок госдолг увеличивался», — сказал Ковригин.

При этом он подчеркнул, что абсолютный показатель российского госдолга не выглядит каким-то впечатляющим — у многих развитых стран показатели долга по отношению к ВВП значительно больше.

«Российскому правительству надо подумать о диверсификации экономики. Сам по себе текущий показатель госдолга не таит серьёзных опасностей, но вот его зависимость от динамики нефтяных котировок должна беспокоить. Открытие новых источников энергии, коренная трансформация энергетического рынка могут привести к взрывному росту госдолга и стагнации российской экономики, — сказал Ковригин. — Но я не думаю, что в ближайшей перспективе госдолг будет расти. Динамика нефтяных котировок положительная, и Россия постепенно отходит от пандемических ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что большие резервы, накопленные властями РФ, стали результатом недофинансирования экономики.

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