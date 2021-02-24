Воронеж, , 14:27 — REGNUM Медиафасад на здании кинотеатра «Пролетарий» в центре Воронежа установлен не будет, однако власти не исключают возвращения к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 февраля.

В администрации города отметили, что при проведении опроса в соцсетях идея установки медиафасада на здании «Пролетария» получила поддержку более 40% горожан, однако большинство опрошенных высказались против.

«Противоречивые оценки дали и многие представители профессиональных сообществ: архитекторы, краеведы, урбанисты, чаще всего они были негативными. Пока общественность не готова принять этот формат наружной рекламы в этом месте, хотя я продолжаю считать эту идею вполне жизнеспособной, если контент будет качественным, а поток света не будет мешать водителям и жителям соседних домов. Но мы сейчас не можем поддержать инициативу, руководствуясь другими причинами — объективными», — пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Решение об отказе в размещении медиафасада в мэрии объяснили тем, что место, предложенное для его установки, входит в охранную зону соседнего здания, являющегося объектом культурного наследия.

«Тем не менее в будущем инвестору, возможно, стоит вновь вернуться к этой инициативе, например, после того, как мы комплексно благоустроим пешеходную часть проспекта Революции. Она обретет новые точки притяжения и новый облик. На сегодняшнем этапе бизнесменам управлением главного архитектора предложено рассмотреть для размещения медиафасада другое здание, где не будет ограничений», — сказал Кстенин.

С инициативой установки медиафасада на здании кинотеатра «Пролетарий» в центре Воронежа выступила частная компания. Предложение вызвало бурные обсуждения в соцсетях, а то же время ряд представителей общественности отозвались об идее резко негативно.