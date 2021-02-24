Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul:7» на протяжении 52 недель подряд остаётся в чарте Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Известно, что альбом занял первую строчку чарта в первую неделю марта 2020 года, а в настоящее время занимает 108-ю строчку.

Ранее другой альбом группы «Love Yourself: Answer» попадал в чарт на протяжении 31-й недели подряд, а музыкальная композиция бойз-бэнда «Dynamite» на протяжении 24 недель подряд находилась в чарте Billboard Hot 100.

В августе 2020 года данная музыкальная композиция заняла первое место в чарте, став первой песней южнокорейского исполнителя, когда-либо добивавшегося такого успеха. В настоящее время композиция находится на 45-м месте.

Ещё один альбом группы BTS «BE» на протяжении 13 недель подряд остаётся в чарте Billboard 200. В настоящее время он занимает 74-ю строчку.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.