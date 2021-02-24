Москва, , 14:23 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что намерен сыграть на четырёх турнирах до старта грунтовой части сезона. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС.

«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнётся грунтовый сезон», — сказал Рублёв.

Турнир в Майами состоится с 22 марта по 4 апреля. Главный грунтовый турнир — Открытый чемпионат Франции — будет проходить с 17 мая по 6 июня.

Рублёв занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Открытом чемпионате Австралии он дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл Даниилу Медведеву — 5:7, 3:6, 2:6.