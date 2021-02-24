Мелилья, Испания, , 14:22 — REGNUM Власти Мелильи проголосовали за снос памятника фашистскому диктатору Франсиско Франко, который был установлен в 1978 году и являлся последним монументом генералу в стране и был расположен на въезде в город. Об этом сообщает BBC News.

Член Ассамблеи анклава Мелилья Елена Фернандес Тревино назвала день сноса памятника Франко «историческим».

Против сноса выступили представители партии «Голос», заявив о том, что статуя увековечивает роль Франко в качестве командира Испанского легиона в Рифской войне, в которой Испания участвовала в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

Согласно закону, принятому в Испании в 2007 году, все символы диктатуры Франсиско Франко должны быть уничтожены.