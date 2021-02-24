Самара, , 14:22 — REGNUM Уголовное дело после схода наледи с крыши здания, в результате чего пострадал мальчик, возбуждено в Самаре. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в январе текущего года из-за ненадлежащей очистки крыши от наледи и снега с кровли дома № 112, расположенного на ул. Физкультурной, на мальчика 2008 года рождения упала наледь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

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