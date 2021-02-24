Калуга, , 14:18 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, состоялось заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли изменения в положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее в положении были предусмотрены льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства: в первый год аренды вносилось 40% арендной платы, во второй год — 60%, в третий — 80%, в четвёртый год аренды и далее — 100%. Принятые поправки распространяют аналогичные льготы на категорию самозанятых граждан. В декабре 2020 года в Калужской области было зарегистрировано порядка 10 тысяч самозанятых, почти половина из них — в Калуге.

Заседание Городской думы Калуги 24.02.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Парламентарии согласовали проект мирового соглашения с ООО ФСК «Монолит-Калуга». В счёт погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204.

Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугаспецавтодор» и «Управление калужского троллейбуса».

Председатель Молодежной палаты при Городской думе Калуги Сергей Шаров представил информацию о работе молодежной палаты в 2020 году. Членами Молодёжной палаты было организовано более 300 мероприятий, велась работа по вовлечению калужской молодёжи в общественно-политическую жизнь города. Для калужских школьников члены палаты подготовили тематические уроки, классные часы, викторины и квесты. Особое внимание уделялось поддержке ветеранов, инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей. Вместе с волонтёрами организации «Том Сойер фест» члены Молодёжной палаты участвовали в работе по восстановлению освещения на улице Рылеева.

Также члены палаты приняли активное участие в работе волонтёрского движения, оказывали помощь медикам, поздравляли с праздниками ветеранов, участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию и выборах различного уровня. Депутаты выразили благодарность членам Молодёжной палаты за плодотворную работу.

«Молодёжной палатой проводилась системная и планомерная работа, достигнуты впечатляющие результаты, — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Члены Молодежной палаты могут служить примером целеустремлённости и успешной самореализации».