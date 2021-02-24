Москва, , 14:17 — REGNUM За последние десятилетия в России многое было сделано для обеспечения достойного уровня жизни ветеранов. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что достигнутый уровень, каким бы он не был, всегда будет казаться недостаточным.

«Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным, — отметил Песков.

При этом он отметил, что «с точки зрения обеспечения жильём, услугами здравоохранения и так далее делается действительно многое».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в очереди на улучшение условий проживания состоят в настоящее время всего семеро ветеранов Великой Отечественной войны. На обеспечение их жильём в 2021 году предусмотрено 21,2 млн рублей.

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