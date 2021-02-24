Нальчик, , 14:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии для удобства жителей организована работа передвижных пунктов вакцинации. Один из них функционировал в прошедшие выходные на площади Абхазии, другой — в здании Торгового центра «Вестер Гипер» в Нальчике, сообщили 24 февраля в пресс-службе минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По данным ведомства, за два выходных дня была сделана прививка в этих мобильных пунктах около полусотни гражданам.

«На вакцинацию вторым компонентом их ждут через 21 день там же — в передвижных пунктах. Для удобства жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии мобильный прививочный пункт теперь будет работать на площади Абхазии каждые выходные», — говорится в сообщении минздрава. Всего в республике действуют в настоящее время 50 центров вакцинации. Записаться на прививку можно по телефонам поликлиник и на портале госуслуг.

Напомним, в Кабардино-Блкарии, по данным РБК на 17 февраля, привиты от коронавируса менее 1% населения.

Читайте также: Северный Кавказ демонстрирует низкую активность в вакцинации — РБК