Прага, , 14:18 — REGNUM Появление на территории Чехии «южноафриканского» штамма коронавируса, являющегося более агрессивным, чем его китайская и британская разновидности, подтвердил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он заявил об этом 24 февраля журналистам.

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"Уже подтверждены три случая заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса», — сказал глава чешского правительства.

При этом Бабиш уточнил, что сложившаяся в Чехии эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно серьезной и потому, по его мнению, действующие в стране и связанные с пандемией ограничения необходимо ужесточить.

Также он отметил, что в марте обстановка с коронавирусом в стране может ухудшится, однако не стал говорить о конкретных мерах, о введении которых вечером 24 февраля должен будет объявить чешский минздрав.

«Нам необходимо это сделать (ввести ужесточение ограничений). Если этого не будет, то в больницах (Чехии) произойдет тотальная катастрофа. Такой ситуации у нас (в истории) еще не было», — подчеркнул Бабиш.

Отметим, за истекшие 24 часа на территории Чехии было выявлено 15 672 носителя коронавируса, в результате чего их общее число достигло 1 184 352 при общей численности населения страны 10,46 млн человек.