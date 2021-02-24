Джакарта, , 14:13 — REGNUM В Индонезии заявили, что вторую дозу вакцины от коронавируса получили уже 825 650 медицинских работников, сообщает Kompas.

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Между тем, количество медицинских работников, которые получили первую дозу вакцины, увеличилось до 1 363 138 человек.

Напомним, правительство Индонезии планирует привить от коронавируса 181 554 465 индонезийских жителей или около 70% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7533 новых случаев заражения коронавирусом.

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