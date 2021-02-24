Нур-Султан, , 14:13 — REGNUM Второй компонент российской вакцины «Спутник V» в Казахстане получили 2137 человек. Об этом 24 февраля заявил главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов на брифинге.

По его словам, первый компонент вакцины получили 20 157 человек. Вакцинация вторым компонентом началась с 22 февраля. Киясов отметил, что с 23 февраля началась поставка вакцины, выпущенной на карагандинском фармацевтическом заводе.

На первом этапе препарат получают медицинские работники, на втором — вакцину получат педагоги.

Как сообщало ИА REGNUM, карагандинский фармацевтический комплекс производит российскую вакцину «Спутник V». В Джамбульской области Казахстана завершается строительство завода, который будет производить казахстанскую вакцину.

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