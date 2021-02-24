Курск, , 14:12 — REGNUM В Курской области на дистанционное обучение переведены 1319 школьников. Как сообщает ИА REGNUM, такая информация была озвучена на еженедельном оперативном совещании администрации 24 февраля.

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Полностью переведена на дистанционное обучение одна школа в Фатежском районе, где учатся 45 человек. В остальных школах региона переведены на «дистанционку» из-за ОРВИ и коронавируса отдельные классы.

В детских садах находятся на карантине 326 человек. В частности, детсад в Хомутовском районе с 150 воспитанниками ушёл на карантин полностью из-за коронавируса, ещё в девяти детсадах — десять отдельных групп. На карантин из-за ОРВИ закрыта одна группа.