Томск, , 14:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 30 057 человек. Выздоровели 27 946 человек, в том числе 49 — за сутки.

Напомним, 23 февраля в Томской области было выявлено 57 носителей коронавируса, выздоровели 54 человека.

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