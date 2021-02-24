Москва, , 14:12 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил неиспользованные средства на льготный проезд пенсионеров направить на поддержку пожилых на фонде пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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"В ряде регионов страны льготный проезд пенсионеров, как известно, финансируется из бюджета. То есть средства зарезервированы, они уже есть. Поскольку пенсионеры сидели дома и никуда не ездили, предлагаю перечислить им эти деньги», — заявил Миронов.

Люди сами решат, на что их потратить, отметил парламентарий. Это, по его мнению, стало бы важной мерой поддержки старшего поколения в непростое время.

Миронов осудил то, что из-за блокировки транспортных карт и ограничений людям приходилось платить из своего кармана, в котором и так гуляет ветер.

«Получается, на это время льготы для них перестали действовать — это неправильно! Теперь по мере восстановления прав пенсионеров на свободное перемещение нужно восстановить социальную справедливость», — сказал он.

Поездки для пожилых людей по транспортным картам заблокированы, в частности, в Москве, Тюмени.

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