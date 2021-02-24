Москва, , 15:13 — REGNUM При Министерстве иностранных дел (МИД) России следует создать специальный центр, который будет осуществлять мониторинг случаев ущемления прав граждан РФ за рубежом. Соответствующая мера предложена в докладе о дискриминации соотечественников и граждан России заграницей в 2020 году, который был представлен на пресс-конференции в Москве 24 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Создать при Министерстве иностранных дел Российской Федерации координационную группу из представителей НКО, юристов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации российских граждан и соотечественников за рубежом и выработки механизмов правового и политического реагирования», — отмечено в докладе.

В документе прописано, что подобные меры следует ввести по причине ставшей уже обыденной практикой нарушения прав граждан России на территории иностранных государств. В числе других способов защиты соотечественников предлагается представлять доклады о нарушении их прав на площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ.