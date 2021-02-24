Тбилиси, , 14:08 — REGNUM В Грузию с 1 марта 2021 года будет разрешён въезд гражданам России, прибывающим на самолётах, при наличии у них отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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«В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся… Россия», — сказал он.

Кроме того, в Грузию также будет разрешен въезд гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии лидеры десяти бизнес-ассоциаций выступили с совместным обращением к правительству страны с призывом смягчить карантинные ограничения.

Представители бизнеса отмечают, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась, по сравнению с показателями ноября-декабря 2020 года, когда в Грузии ввели жёсткие ограничительные меры. Лидеры бизнес-ассоциаций в том числе призвали правительство разработать комплекс антикризисных мер для помощи предпринимателям

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