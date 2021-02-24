Веденский район, Чечня, , 14:07 — REGNUM В Чечне полным ходом ведутся работы по расчистке дороги к туркомплексу «Кезеной-Ам». Оказавшихся отрезанными от мира людей обещают освободить из снежного плена к 16:00 24 февраля.

«В расчистке задействовано 12 единиц техники. Осталось около 3−4 км. Сегодня к четырем часам вечера (16:00 мск) дорога будет открыта при условии, что погода не ухудшится», — приводит слова директора департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети минавтодора ЧР Алисултана Чупанова ИА «Грозный-Информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне из-за сильных снегопадов завален снегом участок дороги к туристическому комплексу «Кезеной-Ам» в Веденском районе. На туристическом объекте остаются в снежном плену 435 человек. Их безопасности ничего не угрожает. Туристы и сотрудники базы отдыха обеспечены всем необходимым. Для их безопасности привлечены также более 60 сотрудников МЧС по региону.

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