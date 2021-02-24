Вашингтон, 24 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Если США не успокоятся и, помимо спасающих их лицо заявлений, предпримут что-то действительно существенное против«Северного потока — 2», то украинский транзитный маршрут будетпростозакрыт, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 февраля, комментируя высказыванияглавы пресс-службыГосдепа СШАНеда Прайса.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Как сообщалось ранее, Прайс заявил, чтоСШАпродолжат «наблюдать за проектом» и «в случае необходимости» примут новые меры против строительства «Северного потока — 2».

« На первый взгляд, можно удивиться, как упорно Вашингтон цепляется за своё мнимое качество «вершителя судеб» «Северного потока — 2». Мол, при необходимости США «без колебаний примут меры против»! Против кого? Вновь против очередного судна и его собственника? Выглядит всё это несолидно. Сколько ни «наблюдай», ни «оценивай», а проект «Северный поток — 2» будет осуществлён, газ по нему в Европу пойдёт.

А вот если США не успокоятся и, помимо спасающих их лицо заявлений, предпримут что-то действительно существенное против этого необходимого и европейцам, прежде всего немцам, и России газопровода, то тогда судьба украинского транзитного маршрута будет решена бесповоротно: он будет закрыт. Так что в этом деле Вашингтону лучше просто уповать на то, что Владимир Путин останется верен своим обещаниям, данным на этот счёт Ангеле Меркель.