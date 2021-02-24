Ханой, , 14:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Вьетнама обсудит регистрацию российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» в ближайшие дни. Об этом вьетнамский министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг заявил на заседании госкомиссии по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.

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Он отметил, что минздрав ведёт активные переговоры о поставках российского препарата. Выдачу разрешения на использование «Спутника V» министерство обсудит на этой неделе.

В 2021 году Вьетнам получит по меньшей мере 90 млн доз антикоронавирусных вакцин от различных производителей, около 30 млн доз — в рамках международной программы COVAX, сообщил Нгуен Тхань Лонг.

Пока вьетнамский минздрав одобрил к применению в стране только вакцину против COVID-19 от AstraZeneca.