Чебоксары, , 06:11 — REGNUM В Чувашии по итогам прокурорской проверки привлечён к административной ответственности подрядчик, который завершил ремонт школы на два месяца позже, чем было установлено контрактом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в марте 2020 года по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с частной компанией на капитальный ремонт здания Анастасовской средней школы в Порецком районе. На проведение ремонта предоставлялся период с 23 мая по 15 августа 2020 года.

«Прокурорской проверкой установлено, что фактически подрядчик приступил к работам спустя длительное время после заключения контракта, что не позволило своевременно обязательства. В полном объеме работы завершены лишь 14 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Порецкого района в отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»). Решением суда назначено 90 тыс. рублей штрафа, судебное постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Вурнарском районе Чувашии разгорелся скандал из-за срыва ремонта школы № 1 в посёлке Вурнары, где учатся более 800 детей. По оценке властей, на начало учебного года было выполнено около половины работ. В результате часть детей до октября вынуждены были учиться в старом здании, другие перешла на дистанционное обучение. Решение вопроса взяло на себя республиканское правительство.

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В ходе правительственного часа экс-министр образования Чувашии заявил, что 1 сентября «не вошли в учебный процесс» три школы: в Вурнарах, Шумерле и Шемурше.