Москва, , 14:04 — REGNUM В настоящее время существует законодательная база, которая должна эффективно защищать природу от вредного воздействия промышленных предприятий. Комплекс мер по защите окружающей среды включает периодические проверки надзорных органов, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор «Санлайт девелопмент» Дмитрий Пентин.

«Если при действующем экологическом законодательстве иногда случаются экологические катастрофы, то следует проанализировать причину, по которой данные инциденты происходят и принять меры к их дальнейшему недопущению.

Как правило, у предприятия есть все проверочные акты, подписанные надзорными органами. Если предприятие злостно нарушает экологическое законодательство, то существующие положения позволяют выписать предприятию существенный штраф и приостановить работу производственной деятельности.

То есть в рамках действующего законодательства уже есть все возможности для недопущения от промышленных предприятий негативного воздействия на окружающую среду.

Если же в действующих механизмах есть какие-либо недостатки, то в первую очередь, следовало бы сосредоточится на исправлении этих недостатков, а не изобретении новых механизмов, которые могут и не заработать.

Введение ограничений на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде, в основном коснется среднего и малого бизнеса, так как крупные компании, как правило, имеют возможность изымать дивиденды с помощью механизмов налоговой оптимизации.

Цель создания механизма ограничения на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде, в целом благая, но все будет зависеть от того, каким образом данное положение будет прописано в законодательстве и будет ли это реальным рычагом воздействия на собственников компаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским компаниям, наносящим вред экологии, ограничат выплату дивидендов. Доработать поправки в законодательство поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Читайте также: В России ограничат выплату дивидендов для вредящих экологии компаний