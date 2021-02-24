Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Делегация американских дипломатов приняла участие 23 февраля в работе Специального комитета связи (СКС) ООН по состоянию экономики Палестины, заявили в пресс-службе Государственного департамента США.

«СКС предоставляет международному сообществу важную возможность поддержать экономическое развитие палестинцев с возможностью последующего улучшения ситуации в Газе», — отметили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе обсуждения Соединенные Штаты подтвердили приверженность США продвижению процветания, безопасности и свободы как для израильтян, так и для палестинцев, а также по сохранению перспектив согласованного решения о создании двух государств, при котором должно быть обеспечено мирной и безопасное существование Израиля вместе с жизнеспособным палестинским государством.

Американская сторона также указала на то, что Вашингтон и впредь собирается оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Палестине. Кроме того, в США считают необходимым добиться прогресса в реализации незавершенных проектов, которые улучшат жизнь палестинского народа, и настоятельно призвали все стороны избегать односторонних шагов, которые затрудняют достижение решения о сосуществовании двух государств.

«Правительство США рассчитывает на сотрудничество с палестинцами, израильтянами и международным сообществом в рамках наших более широких усилий по улучшению жизни как израильтян, так и палестинцев», — заключили в ведомстве.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что Вашингтон поддерживает создание жизнеспособного палестинского государства. При этом новая американская администрация признает также Иерусалим столицей Израиля.