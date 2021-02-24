Москва, , 14:03 — REGNUM Россия рискует столкнуться с подорожанием своих же металлов и строительных материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Свердловской области, гендиректор группы компаний Алексей Кабанов, комментируя то, как повышение утилизационного сбора повлияет на экономику России, в частности на тарифы на электроэнергию и тепло.

«С этого года налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия возросла кратно: за счет повышения НДПИ, например, налог на добычу руд цветных металлов вырос с 8% до 28%, редких — с 4,8% до 16,8%. И, кстати, уголь не вошел в этот список материалов, по нему налог остался прежним. Угольщикам грех жаловаться и пытаться с помощью информационной поддержки министерств сокращать себе нагрузку, — сказал Кабанов. — А вот отрасли цветной промышленности действительно находятся в сложной ситуации. Мы и так потеряли свои позиции по добыче и производству редких металлов (сейчас лидирует Китай)».

Как пояснил Кабанов, минерально-сырьевая база по цветным металлам не возобновляется — мало кто в России готов инвестировать средства в это рентабельное во всем мире направление.

«Сейчас таких желающих не останется совсем. И получим мы подорожание не тепла, а своих же металлов, железобетона, строительных материалов, а через это и рост стоимости отечественных автомобилей, что снизит их конкурентоспособность, жилья — о чем много говорится в последнее время, ставя в вину в коем-то веке доступную ипотеку, — отметил Кабанов. — Вывод: нет ни одной реальной причины для повышения утилизационного сбора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о влиянии утилизационного сбора для горной техники на энерготарифы не соответствуют действительности.

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